Им верить нельзя: самые лживые знаки Зодиака

Можно ли по знаку Зодиака, под которым родился человек, определить, склонен он ко лжи или нет?

Астролог Людмила Булгакова рассказала каким знакам Зодиака нельзя верить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые очень любят пустить пыль в глаза, лгут именно по этой причине, им нравится выглядеть в глазах окружающих их людей лучше – богаче и удачливее, – чем они есть на самом деле. Представители знака совершенно не комплексуют по поводу того, что кого-то обманули: они считают ложь не недостатком, а простительной слабостью, на которую они вполне имеют право. Впрочем, поймать Близнецов на обмане представляется возможным далеко не всегда – они делают это так лихо, что даже самый мощный детектор лжи не может к ним придраться.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы попали в этот рейтинг благодаря своей способности говорить об одной и той же ситуации сегодня одно, завтра другое, а послезавтра – третье. Крайне редко они делают это со злым умыслом, скорее, представителей знака подводит память: желая поразить собеседника интересной историей, они ее придумывают, а потом попросту забывают, что сказали в прошлый раз. Будучи уличенными во лжи, Девы будут стоять на своем до последнего, возмущаясь и оскорбляясь тем, что их заподозрили в таком-то неблаговидном деянии, но собственного обмана так и не признают.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы никогда не лгут просто так – без серьезного и важного на то повода. Как правило, они прибегают к обману, только когда им нужно спровоцировать кого-то, вызвав у человека ту реакцию, которая им в данном конкретном случае необходима. Надо отдать должное представителям знака – они не злоупотребляют своим умение манипулировать людьми, но уж коль скоро берутся за дело, заподозрить их во лжи оказывается практически невозможным – в этом деле они настоящие мастера-виртуозы, к ним не подкопаешься.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, жизнь которых часто бывает скучна, поскольку большую ее часть они отдают работе, а меньшую – сну, отчаянно нуждаются в том, чтобы как-то ее расцветить. Именно в таких случаях они поражают своих собеседников интересными историями, которые якобы произошли с ними, приукрашая реальную историю десятком деталей-вымыслов. Впрочем, довольно часто представители знака придумывают и истории из чужой жизни – такое происходит, когда они хотят задеть – и, чего уж тут греха таить, обидеть – своего собеседника, приврав, что у кого-то есть то, чего у него нет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы не столько лгут, сколько фантазируют, причем делают это просто так – без какой-либо корыстной цели. Их обман можно охарактеризовать известной фразой: "Сами придумали, сами поверили". Спустя какое-то время представители знака умудряются поверить в то, что напридумывали, и искренне удивляются, если им указывают на явные нестыковки в их версии и уличают в обмане: как же так, они ведь говорят правду, только правду и ничего кроме правды?! Понять, лгут вам Рыбы или нет, очень легко: в их "фантазиях" нагромождено столько самых невероятных деталей, что они просто не могут быть правдой.

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