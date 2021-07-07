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Им верить нельзя: самые лживые знаки Зодиака

Им верить нельзя: самые лживые знаки Зодиака

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Можно ли по знаку Зодиака, под которым родился человек, определить, склонен он ко лжи или нет?

Астролог Людмила Булгакова рассказала каким знакам Зодиака нельзя верить. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые очень любят пустить пыль в глаза, лгут именно по этой причине, им нравится выглядеть в глазах окружающих их людей лучше – богаче и удачливее, – чем они есть на самом деле. Представители знака совершенно не комплексуют по поводу того, что кого-то обманули: они считают ложь не недостатком, а простительной слабостью, на которую они вполне имеют право. Впрочем, поймать Близнецов на обмане представляется возможным далеко не всегда – они делают это так лихо, что даже самый мощный детектор лжи не может к ним придраться. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы попали в этот рейтинг благодаря своей способности говорить об одной и той же ситуации сегодня одно, завтра другое, а послезавтра – третье. Крайне редко они делают это со злым умыслом, скорее, представителей знака подводит память: желая поразить собеседника интересной историей, они ее придумывают, а потом попросту забывают, что сказали в прошлый раз. Будучи уличенными во лжи, Девы будут стоять на своем до последнего, возмущаясь и оскорбляясь тем, что их заподозрили в таком-то неблаговидном деянии, но собственного обмана так и не признают. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы никогда не лгут просто так – без серьезного и важного на то повода. Как правило, они прибегают к обману, только когда им нужно спровоцировать кого-то, вызвав у человека ту реакцию, которая им в данном конкретном случае необходима. Надо отдать должное представителям знака – они не злоупотребляют своим умение манипулировать людьми, но уж коль скоро берутся за дело, заподозрить их во лжи оказывается практически невозможным – в этом деле они настоящие мастера-виртуозы, к ним не подкопаешься. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, жизнь которых часто бывает скучна, поскольку большую ее часть они отдают работе, а меньшую – сну, отчаянно нуждаются в том, чтобы как-то ее расцветить. Именно в таких случаях они поражают своих собеседников интересными историями, которые якобы произошли с ними, приукрашая реальную историю десятком деталей-вымыслов. Впрочем, довольно часто представители знака придумывают и истории из чужой жизни – такое происходит, когда они хотят задеть – и, чего уж тут греха таить, обидеть – своего собеседника, приврав, что у кого-то есть то, чего у него нет. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы не столько лгут, сколько фантазируют, причем делают это просто так – без какой-либо корыстной цели. Их обман можно охарактеризовать известной фразой: "Сами придумали, сами поверили". Спустя какое-то время представители знака умудряются поверить в то, что напридумывали, и искренне удивляются, если им указывают на явные нестыковки в их версии и уличают в обмане: как же так, они ведь говорят правду, только правду и ничего кроме правды?! Понять, лгут вам Рыбы или нет, очень легко: в их "фантазиях" нагромождено столько самых невероятных деталей, что они просто не могут быть правдой. 

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