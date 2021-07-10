Синоптик назвала даты, когда в Украине спадет невероятная жара

Высокая температура продержится еще неделю.

Жара в Украине, которая будет держаться на отметке в 30-34 градусов, продержится чуть больше недели. Уже 19-20 июля придет незначительное похолодание.

Такой прогноз от синоптика Натальи Диденко.

"Ослабление жары в Украине — начиная с 19-20 июля. Самые крутые сейчас места — по шею в воде, на прохладной плитке в позе морской звезды, с мокрым полотенцем на лбу, за полярным кругом. А также в Париже, Лондоне, Праге, Варшаве — они расположились в зоне влияния холодного атмосферного фронта", — отметила Диденко.

В ближайшее воскресенье, 11 июля, в Украине будет до 30-34 градусов. Также пройдут кратковременные грозовые дожди.

В Киеве 11 июля будет солнечно, ожидается высокое атмосферное давление, сухая окружающая среда и до 30-33 градусов.

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