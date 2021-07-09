ТСН провела эксперимент и определила, где жарче: в центре города, в парке или на пляже

ТСН провела эксперимент и определила, где жарче: в центре города, в парке или на пляже

Самая высокая на сегодня температура зафиксирована в центре Киева.

ТСН решила провести эксперимент — измерить температуру асфальта, тротуарной плитки или газона в разных районах Киева. Оказалось, что на расстоянии метра перепад температур может достигать 20-ти градусов.

О том, где лучше прятаться от палящего солнца — 9 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В полдень в центре столицы на Крещатике, когда температура воздуха достигает отметки в более 30-ть градусов, брусчатка разогрелась до 44.

Под ЦУМом гранит тоже имеет довольно высокую температуру — 45 градусов.

Самая горячая здесь — проезжая часть Крещатика. 6-ти полосная дорога нагревается до температуры около 50 градусов.

Специалист, которая следит за приспособлением городов к изменению климата, Ольга говорит — в одном микрорайоне перепад температур может достигать 10 -20 градусов. Все зависит от застройки и достаточного наличия зеленых зон.

Эксперименты ТСН: журналисты измерили температуру в разных уголках столицы - где жарче всего

"Есть такая вещь, как тепловой остров — когда есть застройка, температура ощущается больше, чем на окраинах города, где есть зеленые зоны. Жарче в тех районах, где нет зеленых зон. Троещина, Осокорки, Позняки", — отмечает эксперт отдела климата и транспорта общественной организации Ольга Гусакова.

В парках температура ниже. На траве — 22,5 градуса.

Дальше — Гидропарк. Пляж переполнен людьми, и многие отдыхающих прячутся в тень. Тенек, достаточное количество воды и шляпы — три совета от врача, как пережить эту жару.

"Мозг не любит экстремальных температур, как и компьютер. Если компьютер перегревается, он начинает виснуть и у людей так же. Когда зной — ухудшение самочувствия, повышение давления, головокружение и заболевания", — предостерегает невролог Александр Балицкий.

Эксперимент заканчивается там, где и начался — в центре Киева. И здесь зафиксирована самая высокая на сегодня температура: около шестидесяти градусов на припаркованном черном мотоцикле.

Напомним:

Из-за жары в Киев ограничили въезд в город большегрузного транспорта.

В Киеве суббота, 10 июля, будет жаркой и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 31-33 °. 11 июля в столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 31-33 °.

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