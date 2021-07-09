Байден позвонил Путину из-за кибератак с территории России

Президент США призвал российского лидера обуздать хакеров, которые распространяют вирусы-вымогатели.

В пятницу, 9 июля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс служба Белого дома, Байден призвал российского коллегу принять меры относительно хакеров, находящихся на территории России и распространяющих вирусы-вымогатели.

По словам американского президента, кибераткы российских хакеров создают угрозу не только для инфраструктуры США, но и для других стран мира, поэтому их необходимо обуздать. Байден подчеркнул, что США будут принимать любые необходимые меры, чтобы "защитить свой народ и свою критически важную инфраструктуру".

Президенты также обсудили итоги саммита Россия — США в Женеве и принятое Советом безопасности ООН продолжение трансграничного гуманитарного механизма в Сирии на 12 месяцев.

Напомним, кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, коснулась более тысячи компаний в 17 странах. Ущерб был нанесен компаниям в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.

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