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MONACO "THREE BEARS" на Atlas Weekend! Новости компаний

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MONACO "THREE BEARS" на Atlas Weekend!

На самом масштабном музыкальном фестивале страны Atlas Weekend, который прямо сейчас проходит в Киеве, гости могут попробовать лимитированную серию мороженого от MONACO "THREE BEARS".

Бренд также подготовил немало активностей на территории фестиваля. В первые дни гости уже посещали различные фотозоны, популярную видео зону SPRINNER 360, мини-бары с мороженым и кафе с зоной для отдыха.

Смотрите, как это было, и айда на Atlas! До 11 июля вы еще успеете насладиться приятными эмоциями вместе с MONACO "THREE BEARS"!

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Дата публикации
Просмотры
61
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