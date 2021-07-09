MONACO "THREE BEARS" на Atlas Weekend!

На самом масштабном музыкальном фестивале страны Atlas Weekend, который прямо сейчас проходит в Киеве, гости могут попробовать лимитированную серию мороженого от MONACO "THREE BEARS".

Бренд также подготовил немало активностей на территории фестиваля. В первые дни гости уже посещали различные фотозоны, популярную видео зону SPRINNER 360, мини-бары с мороженым и кафе с зоной для отдыха.

Смотрите, как это было, и айда на Atlas! До 11 июля вы еще успеете насладиться приятными эмоциями вместе с MONACO "THREE BEARS"!

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