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Народные приметы, обряды и обычаи 21 ноября

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Народные приметы, обряды и обычаи 21 ноября

УНИАН

Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.

21 ноября верующие и церковь чествуют собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, память архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

21 ноября: церковный праздник

Михаил — архангел в иудаизме, христианстве, исламе. Трижды упоминается в Книге Даниила. В Апокалипсисе предстает как верховный командующий (архистратиг) Божьего войска против нечистых сил, побеждающих в битве.

В еврейской народной традиции – покровитель евреев перед лицом Бога. В христианской традиции – ангел-целитель, впоследствии – защитник, патрон воинов и рыцарей. Часто изображается в виде побеждающего дракона или черта воина с мечом, флагом или весами. Также архистратиг Михаил или архистратиг Михаил.

21 ноября: народные традиции

Михаил обязательно должен известить о зиме, потому что "приезжает на белом коне". В Закарпатье последнюю субботу перед Михаилом называют "задушной". Женщины берут в церковь по четыре калача и отправляют службу по умершим. Три калача отдают попу и дьяку, а один приносят домой и, разломив, угощают всех членов семьи.

21 ноября: украинские народные приметы

  • Если оттепель не жди санного пути к Николаю (19.12).
  • Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.
  • На Михаила зима на белом коне приезжает.
  • На Михаила зима санями приехала.
  • От Михаила зима морозы кует.
  • Как Михаил закует, Николай раскует.
  • Как на Михаила ветер с полудня, будет тепло и до полу декабря.
  • Если Михаил с дождем не услужит — добрую и сухую весну гадает.
  • Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.

21 ноября: что нельзя делать

  • Не проходите мимо людей, которые просят милостыню.
  • Думайте в этот день о людях, у которых тяжелое положение.
  • Не отправляйтесь в дальнюю дорогу.

21 ноября: что следует делать

  • Приглашайте в дом гостей.
  • Приготовьте в этот день холодец из говядины или свинины.
  • В этот день готовят пироги, в одном из которых запекают монетку.
  • Давайте в этот день детям мед.

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