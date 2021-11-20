Народные приметы, обряды и обычаи 21 ноября

Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.
21 ноября верующие и церковь чествуют собор Архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, память архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
21 ноября: церковный праздник
Михаил — архангел в иудаизме, христианстве, исламе. Трижды упоминается в Книге Даниила. В Апокалипсисе предстает как верховный командующий (архистратиг) Божьего войска против нечистых сил, побеждающих в битве.
В еврейской народной традиции – покровитель евреев перед лицом Бога. В христианской традиции – ангел-целитель, впоследствии – защитник, патрон воинов и рыцарей. Часто изображается в виде побеждающего дракона или черта воина с мечом, флагом или весами. Также архистратиг Михаил или архистратиг Михаил.
21 ноября: народные традиции
Михаил обязательно должен известить о зиме, потому что "приезжает на белом коне". В Закарпатье последнюю субботу перед Михаилом называют "задушной". Женщины берут в церковь по четыре калача и отправляют службу по умершим. Три калача отдают попу и дьяку, а один приносят домой и, разломив, угощают всех членов семьи.
21 ноября: украинские народные приметы
- Если оттепель не жди санного пути к Николаю (19.12).
- Иней – на большие снега, а туман – на оттепели.
- На Михаила зима на белом коне приезжает.
- На Михаила зима санями приехала.
- От Михаила зима морозы кует.
- Как Михаил закует, Николай раскует.
- Как на Михаила ветер с полудня, будет тепло и до полу декабря.
- Если Михаил с дождем не услужит — добрую и сухую весну гадает.
- Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.
21 ноября: что нельзя делать
- Не проходите мимо людей, которые просят милостыню.
- Думайте в этот день о людях, у которых тяжелое положение.
- Не отправляйтесь в дальнюю дорогу.
21 ноября: что следует делать
- Приглашайте в дом гостей.
- Приготовьте в этот день холодец из говядины или свинины.
- В этот день готовят пироги, в одном из которых запекают монетку.
- Давайте в этот день детям мед.
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