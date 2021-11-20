В Нидерландах COVID-протесты переросли в масштабные беспорядки с ранеными: видео

В Нидерландах COVID-протесты переросли в масштабные беспорядки с ранеными: видео

В ответ на бросание камнями и поджоги автомобилей силовики открыли предупредительный огонь.

В Нидерландах вечером в пятницу, 19 ноября, на улицах Роттердама в результате беспорядков, вспыхнувших во время протестов против COVID-ограничений, пострадали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает BNO News.

Отмечается, что два участника столкновений получили ранения, когда правоохранители открыли предупредительный огонь.

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На кадрах из социальных сетей видны хаотические сцены с горящими полицейскими автомобилями, фейерверками и камнями со стороны протестующих и ответом силовиков.

"В разных местах устроены пожары, зажигаются фейерверки, полиция осуществила несколько предупредительных выстрелов, — говорится в заявлении полиции Роттердама. — Полиция в большом количестве пытается навести порядок".

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в ночь на субботу подтвердил, что среди пострадавших есть по меньшей мере семь участников беспорядков, а также несколько правоохранителей. По его словам, десятки человек арестованы.

Президент Союза национальных полицейских Ян Струйс назвал беспорядки "серьезным кризисом" с большим количеством насилия. Он рассказал, что некоторые из преступников не участвовали в протестах и пришли исключительно ради стычек.

"Это настоящее сражение со многими ранеными, а также большим количеством пожаров, фейерверков и вандализма", — заявил Струйс.

Отмечается, что демонстранты собрались на акцию протеста против мер по борьбе с COVID-19, в частности, так называемого "правила 2G", которое требует от желающих посетить определенные общественные места доказательств вакцинации или выздоровления от коронавируса.

БРЕКАНИЕ: Детская полиция пожарных варьирующих шлейфов в риотах еrupt в anti-lockdown протест в Роттердаме pic.twitter.com/z3pXulRDd0 — BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021

#Rotterdam, ze zijn heel erg kwaad: Politiewagens in brand. pic.twitter.com/doppWRXhak — Lidwien Janse #2G-Weigeraar QR Weigeraar (@lidwienj) November 19, 2021