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В Нидерландах COVID-протесты переросли в масштабные беспорядки с ранеными: видео

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В Нидерландах COVID-протесты переросли в масштабные беспорядки с ранеными: видео

@lidwienj

В ответ на бросание камнями и поджоги автомобилей силовики открыли предупредительный огонь.

В Нидерландах вечером в пятницу, 19 ноября, на улицах Роттердама в результате беспорядков, вспыхнувших во время протестов против COVID-ограничений, пострадали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает BNO News.

Отмечается, что два участника столкновений получили ранения, когда правоохранители открыли предупредительный огонь.

На кадрах из социальных сетей видны хаотические сцены с горящими полицейскими автомобилями, фейерверками и камнями со стороны протестующих и ответом силовиков.

"В разных местах устроены пожары, зажигаются фейерверки, полиция осуществила несколько предупредительных выстрелов, — говорится в заявлении полиции Роттердама. — Полиция в большом количестве пытается навести порядок".

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в ночь на субботу подтвердил, что среди пострадавших есть по меньшей мере семь участников беспорядков, а также несколько правоохранителей. По его словам, десятки человек арестованы.

Президент Союза национальных полицейских Ян Струйс назвал беспорядки "серьезным кризисом" с большим количеством насилия. Он рассказал, что некоторые из преступников не участвовали в протестах и пришли исключительно ради стычек.

"Это настоящее сражение со многими ранеными, а также большим количеством пожаров, фейерверков и вандализма", — заявил Струйс.

Отмечается, что демонстранты собрались на акцию протеста против мер по борьбе с COVID-19, в частности, так называемого "правила 2G", которое требует от желающих посетить определенные общественные места доказательств вакцинации или выздоровления от коронавируса.

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