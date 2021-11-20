Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть собой сложными ситуациями.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 ноября 2021 года рассказывает, что у Овнов улучшатся дела, а Близнецы не должны бояться сделать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Дела улучшатся. В отношениях вы добились немало. На работе следует задуматься над дальнейшим развитием.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Работайте над финансовым развитием. В отношениях наслаждайтесь близостью. На работе – смело двигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь работы на первый шаг. Но в отношениях он должен быть обоснованным. А на работе положите начало новому проекту.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Пора продемонстрировать силу. В отношениях уравновесьте ваши чувства и разум. А на работе следует проявить профессионализм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Баланс – ключевое слово нынешнего дня. В отношениях задумайтесь о "золотой середине". А на работе осмотритесь вокруг и сделайте определенные выводы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях лучше не оскорблять вторую половинку. На работе нужно найти врагов.

Также читайте Кельтский календарь деревьев-2021: месяц тростника

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились успеха. В отношениях наслаждайтесь чувствами. А на работе – собственным развитием.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь вместе над финансовым развитием. А на работе смело продвигайтесь вперед.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу, а на работе – отгул или отпуск.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не следует брать на себя дел больше, чем вы можете справиться. В отношениях сейчас будет тяжело. На работе следует найти единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка мечей"

Вам могут сделать больно. В отношениях закройте свое сердце. А на работе эмоции вам будут только мешать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях будет тяжело. На работе защищайтесь от противников.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары