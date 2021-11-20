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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро допомагають опанувати себе у складних ситуаціях.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 листопада 2021 року розповідає, що у Овнів покращаться справи, а Близнята не мають боятися зробити перший крок. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Справи покращаться. У стосунках ви досягнули чимало. На роботі варто замислитися над подальшим розвитком. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Працюйте над фінансовим розвитком. У стосунках насолоджуйтеся близькістю. На роботі - сміливо рухайтеся вперед. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дурень"

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Не бійтеся роботи перший крок. Але в стосунках він має бути обґрунтованим. А на роботі започаткуйте новий проєкт. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

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Настав час продемонструвати силу. У стосунках урівноважте ваші почуття та розум. А на роботі варто проявити професіоналізм. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

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Баланс - ключове слово нинішнього дня. У стосунках замисліться про "золоту середину". А на роботі озирніться довкола і зробіть певні висновки. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

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Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках краще не ображати другу половинку. На роботі потрібно виявити ворогів. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

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Ви досягнули успіху. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. А на роботі - власним розвитком. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Лицар пентаклів"

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Час починати щось нове. У стосунках замисліться разом над фінансовим розвитком. А на роботі сміливо просувайтеся вперед. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул або відпустку. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

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Не варто брати на себе справ більше, ніж ви можете впоратися. У стосунках нині буде важко. На роботі варто знайти однодумців.  

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка мечів"

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Вам можуть зробити боляче. У стосунках закрийте своє серце. А на роботі емоції вам тільки заважатимуть. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

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Захищайте свої позиції. У стосунках буде важко. На роботі захищайтеся від ворогів. 

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