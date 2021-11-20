Народні прикмети, обряди і звичаї 21 листопада

Іній — на великі сніги, а туман — на відлигу.

21 листопада віряни та церква вшановують собор Архістратига Михаїла та iнших небесних сил безплотних, пам'ять архангелiв: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, Єгудиїла, Варахиїла та Єремиїла.

21 листопада: церковне свято

Михаїл — архангел у юдаїзмі, християнстві, ісламі. Тричі згадується в Книзі Даниїла. В Апокаліпсисі постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві.

Також читайте Стрільці-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

У єврейській народній традиції — заступник євреїв перед лицем Бога. У християнській традиції — ангел-цілитель, згодом — захисник, патрон вояків і лицарів. Часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, з мечем, прапором або терезами. Також — архістратиг Михаїл, чи архистратиг Михаїл.

21 листопада: народні традиції

Михайло неодмінно має сповістити про зиму, бо "приїжджає на білому коні". На Закарпатті останню суботу перед Михайлом називають «задушною». Жінки беруть до церкви по чотири калачі і відправляють службу по небіжчиках. Три калачі віддають попові і дякові, а один приносять додому і, розламавши, пригощають усіх членів родини.

21 листопада: українські народні прикмети

Якщо відлига — не жди санного шляху до Миколи (19.12).

Іній — на великі сніги, а туман — на відлигу.

На Михайла зима на білому коні приїжджає.

На Михайла зима саньми приїхала.

Від Михайла зима морози кує.

Як Михайло закує, то Микола розкує.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до пів грудня.

Якщо Михайло з дощем не услужить — добру й суху весну ворожить.

Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна

21 листопада: що не можна робити

Не проходьте повз людей, які просять милостиню.

Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

Не вирушайте в далеку дорогу.

21 листопада: що варто робити

Запрошуйте в дім гостей.

Приготуйте цього дня холодець із яловичини або свинини.

У цей день готують пироги, в одному з яких запікають монетку.

Давайте цього дня дітям мед.

Читайте також:

На що чекати від погоди цього тижня