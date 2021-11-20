Народні прикмети, обряди і звичаї 21 листопада

Іній — на великі сніги, а туман — на відлигу.
21 листопада віряни та церква вшановують собор Архістратига Михаїла та iнших небесних сил безплотних, пам'ять архангелiв: Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, Єгудиїла, Варахиїла та Єремиїла.
21 листопада: церковне свято
Михаїл — архангел у юдаїзмі, християнстві, ісламі. Тричі згадується в Книзі Даниїла. В Апокаліпсисі постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві.
У єврейській народній традиції — заступник євреїв перед лицем Бога. У християнській традиції — ангел-цілитель, згодом — захисник, патрон вояків і лицарів. Часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, з мечем, прапором або терезами. Також — архістратиг Михаїл, чи архистратиг Михаїл.
21 листопада: народні традиції
Михайло неодмінно має сповістити про зиму, бо "приїжджає на білому коні". На Закарпатті останню суботу перед Михайлом називають «задушною». Жінки беруть до церкви по чотири калачі і відправляють службу по небіжчиках. Три калачі віддають попові і дякові, а один приносять додому і, розламавши, пригощають усіх членів родини.
21 листопада: українські народні прикмети
- Якщо відлига — не жди санного шляху до Миколи (19.12).
- Іній — на великі сніги, а туман — на відлигу.
- На Михайла зима на білому коні приїжджає.
- На Михайла зима саньми приїхала.
- Від Михайла зима морози кує.
- Як Михайло закує, то Микола розкує.
- Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до пів грудня.
- Якщо Михайло з дощем не услужить — добру й суху весну ворожить.
- Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна
21 листопада: що не можна робити
- Не проходьте повз людей, які просять милостиню.
- Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
- Не вирушайте в далеку дорогу.
21 листопада: що варто робити
- Запрошуйте в дім гостей.
- Приготуйте цього дня холодець із яловичини або свинини.
- У цей день готують пироги, в одному з яких запікають монетку.
- Давайте цього дня дітям мед.
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