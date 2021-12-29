Народные приметы, обряды и обычаи 29 декабря

Этот день раньше в народе традиционно считали очень холодным, потому и призывали сидеть дома.
29 декабря верующие и церковь чтят память пророка Аггея, мученика Марина, блаженной царицы Феофании.
29 декабря: церковный праздник
Огий, Аггей – библейский пророк, принадлежал к 12 «малым» пророкам Ветхого Завета, автор Книги пророка Аггея.
Огий был одним из иудейских колонистов Иерусалима, когда записывались его пророчества. Четыре известия, которые Господь передал через Аггия, были адресованы конкретным людям.
Сведения о жизни и деятельности пророка Огия Священное Писание не сохранило. Огий единственное лицо с этим именем в Библии, кроме его книги, лицо пророка подтверждено свидетельством 1-й книги Ездры, в которой говорится о выступлении пророка Огия вместе с пророком Захарией с проповедью ободрения неохотных иудеев до возобновления работ по сооружению второго Иерусалимского храма.
В своих переводах Библии на украинский язык Иоанн Огиенко дает имя пророка как Огий.
29 декабря: народные традиции
Этот день раньше в народе традиционно считали очень холодным, потому и призывали сидеть дома.
29 декабря: украинские народные приметы
- Первый снег плотный и мокрый – на влажное лето, сухой и легкий – на сухое.
- Если жарким был июль, то декабрь будет морозным.
- Изморозь — предвестница снегопада.
- Звенит в ушах — на оттепели.
- Если в начале зимы идет сильный снег, то в начале лета сильный дождь.
29 декабря: что следует делать
- Сегодня важно помолиться святому Аггею, чтобы он наставил на праведный путь.
- Этот день следует провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе.
29 декабря: что нельзя делать
Не разговаривайте с человеком, который пришел к вам домой через порог.
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