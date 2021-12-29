Народні прикмети, обряди і звичаї 29 грудня

Цей день раніше в народі традиційно вважали дуже холодним, тому й закликали сидіти вдома.
29 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Аггея, мученика Марина, блаженної царицi Феофанiї.
29 грудня: церковне свято
Огій, Аггей — біблійний пророк, належав до 12 «малих» пророків Старого Заповіту, автор Книги пророка Аггея.
Огій був одним з юдейських колоністів Єрусалима, коли записувалися його пророцтва. Чотири звістки, які Господь передав через Огія, були адресовані конкретним людям.
Відомостей про життя і діяльність пророка Огія Святе Письмо не зберегло. Огій єдина особа з цим іменем у Біблії, крім його книги особа пророка підтверджена свідченням 1-ї книги Ездри, у якій йдеться про виступ пророка Огія разом з пророком Захарією з проповіддю підбадьорення знеохочених юдеїв до відновлення робіт по спорудженню другого Єрусалимського храму.
У своїх перекладах Біблії українською мовою Іван Огієнко подає ім'я пророка як Огій.
29 грудня: народні традиції
Цей день раніше в народі традиційно вважали дуже холодним, тому й закликали сидіти вдома.
29 грудня: українські народні прикмети
- Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.
- Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.
- Паморозь — передвісниця снігопаду.
- Дзвенить у вухах — на відлигу.
- Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.
29 грудня: що варто робити
- Сьогодні важливо помолитися святому Аггею, аби він наставив на праведний шлях.
- Цей день варто провести зі своєю сім’єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом.
29 грудня: що не можна робити
Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг.
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