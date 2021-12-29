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Народні прикмети, обряди і звичаї 29 грудня

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Народні прикмети, обряди і звичаї 29 грудня

УНІАН

Цей день раніше в народі традиційно вважали дуже холодним, тому й закликали сидіти вдома.

29 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Аггея, мученика Марина, блаженної царицi Феофанiї.

29 грудня: церковне свято

Огій, Аггей — біблійний пророк, належав до 12 «малих» пророків Старого Заповіту, автор Книги пророка Аггея.

Огій був одним з юдейських колоністів Єрусалима, коли записувалися його пророцтва. Чотири звістки, які Господь передав через Огія, були адресовані конкретним людям. 

Відомостей про життя і діяльність пророка Огія Святе Письмо не зберегло. Огій єдина особа з цим іменем у Біблії, крім його книги особа пророка підтверджена свідченням 1-ї книги Ездри, у якій йдеться про виступ пророка Огія разом з пророком Захарією з проповіддю підбадьорення знеохочених юдеїв до відновлення робіт по спорудженню другого Єрусалимського храму. 

У своїх перекладах Біблії українською мовою Іван Огієнко подає ім'я пророка як Огій.

29 грудня: народні традиції

Цей день раніше в народі традиційно вважали дуже холодним, тому й закликали сидіти вдома.

29 грудня: українські народні прикмети

  • Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.
  • Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.
  • Паморозь — передвісниця снігопаду.
  • Дзвенить у вухах — на відлигу.
  • Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.

29 грудня: що варто робити

  • Сьогодні важливо помолитися святому Аггею, аби він наставив на праведний шлях. 
  • Цей день варто провести зі своєю сім’єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом. 

29 грудня: що не можна робити

Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг.

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