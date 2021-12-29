Астрологічний прогноз на 29 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справа, якою людина почне займатися цього дня, згодом може перетворитися на серйозний – і, що важливо – прибутковий бізнес. Головне, незважаючи на наступні свята, зробити хоча б перший крок на цьому шляху.

Символ дня: мушя.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: малахітовий та смарагдовий.

Камені дня: тигрове око, котяче око, гірський кришталь

За якусь частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: щоб хвороби дня триваи недовго, необхідно одразу ж, негайно, стати до їх лікування. Небажано використовувати нові препарати – необхідно звернутись до старих, перевірених часом. Можливе загострення хвороб колінних суглобів.

Афоризм дня: "Секрет успіху — знати те, чого поки що ніхто не знає" (Арістотель Онассіс).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб та відносини дня: для офіційного оформлення шлюбу день несприятливий – церемонію може зірвати неприємна подія.

Містика дня: зручний день для ворожіння на картах Таро. До того ж у людей можуть відбуватися інтуїтивні прозріння, які дозволять передбачити події найближчого майбутнього.

Табу дня: небезпеку може становити вода – її не можна розливати, і навіть пити зірки рекомендують з обережністю.

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