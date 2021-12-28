Ці 5 кардіотренувань швидко спалюють жир

Відмовтеся від звичайного 30-хвилинного бігу або ходьби, щоб виконати ці коротші інтервальні вправи.

Існує міф про фітнес, який потрібно розвіяти назавжди, начебто, для ефективного спалювання жиру не потрібно робити багато аеробних вправ.

Вірите чи ні, але вам не потрібно виконувати нескінченні години кардіо, щоб схуднути. Насправді, ви можете отримати кращі результати за коротший час, якщо замість цього заміните кардіотренування на інтервальні.

Інтервальні кардіотренування кращі за традиційну аеробну роботу, оскільки вони спалюють більше калорій під час і після тренування завдяки надлишковому споживанню кисню.

Якщо ви почуваєтеся як хом’як на колесі, але не отримуєте результатів, для вас є кілька чудових швидких кардіотренувань, які можуть швидко спалювати жир. Одне застереження, однак, перед тим, як спробувати ці кардіотренування: вони можуть бути досить інтенсивними, тому, якщо ви у поганій фізичній формі, не поспішайте виконувати ці вправи та внесіть корективи відповідно до вашого власного рівня підготовки. Якщо ви не впевнені щодо будь-якого з рухів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж виконувати їх.

Ось кілька кардіотренувань, які ви можете спробувати, щоб швидко спалювати жир.

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Велотренажер

Сідайте на велотренажер, встановіть помірний опір. Намагайтеся досягти 10 спалених калорій менш ніж за хвилину. Щойно ви досягнете 10 калорій, знижуйте темп впродовж хвилини, а потім знову почніть швидкий спринт, стріляючи ще на 10 калорій. Повторюйте так 10-15 хвилин.

Поштовхи

Силові поштовхи потрібно робити швидко протягом 20-30 секунд. Для більшості людей гарною відправною точкою є 10-20 кг гирі.

План такий: 20 м поштовхів і 2-3 хвилини відпочинку між підходами. Загалом вам потрібно зробити 4-6 таких раундів.

Інтервальне веслування

Сідайте на веслувальний тренажер і розігрійтеся хвилину-дві у помірному темпі. Після зробіть швидкий спринт протягом 60 секунд і подивіться, скільки метрів ви можете веслувати за цей проміжок часу. Знову відпочиньте 3-5 хвилин, а потім зробіть ще один 60-секундний раунд, намагаючись пройти таку ж відстань, як і ваш перший спринт. Повторіть так 5 разів.

Сходи

Ваш наступний тренажер - високі сходи, якими можна бігати вгору і спускатися. Бігайте вгору, а потім повертайтеся донизу. Відпочиньте хвилину (якщо потрібно), перш ніж виконувати інший підхід.

Залежно від довжини сходів, націлюйтеся на 8-10 таких пробіжок. Це займе у вас 15-20 хвилин.

Спринт на біговій доріжці

Встановіть бігову доріжку на високий нахил, не менше 10 градусів. Почніть бігати з інтенсивністю принаймні від 8 до 10 протягом 10-15 секунд, потім відпочиньте 45-50 секунд, перш ніж зробити ще один раунд. Загалом націлюйтеся на 10 раундів.

Ці швидкі інтервальні кардіотренування допоможуть вам спалювати калорії та жир швидше, ніж традиційні.