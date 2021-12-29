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Астрологический прогноз на 29 декабря

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Астрологический прогноз на 29 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дело, которым человек начнет заниматься в этот день, впоследствии может превратиться в серьезный – и, что немаловажно – прибыльный бизнес. Главное, несмотря на наступающие праздники, сделать хотя бы первый шаг на этом пути. 

Символ дня: раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 7. 

Цвет дня: малахитовый и изумрудный. 

Камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, горный хрусталь

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: чтобы болезни дня продлились недолго, необходимо сразу же, без промедления, приступить к их лечению. Нежелательно использовать новые препараты – необходимо обратиться к старым, проверенным временем. Возможно обострение болезней коленных суставов. 

Афоризм дня: "Секрет успеха – знать то, чего пока еще никто не знает" (Аристотель Онассис). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: для официального оформления брака день неблагоприятен – церемонию может сорвать неприятное событие. 

Мистика дня: удачный день для гадания на картах Таро. К тому же у людей могут происходит интуитивные прозрения, которые позволят предсказать событий ближайшего будущего. 

Табу дня: опасность может представлять вода – ее нельзя разливать, и даже пить звезды рекомендуют с осторожностью. 

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