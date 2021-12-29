Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дело, которым человек начнет заниматься в этот день, впоследствии может превратиться в серьезный – и, что немаловажно – прибыльный бизнес. Главное, несмотря на наступающие праздники, сделать хотя бы первый шаг на этом пути.
Символ дня: раковина.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7.
Цвет дня: малахитовый и изумрудный.
Камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, горный хрусталь
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: чтобы болезни дня продлились недолго, необходимо сразу же, без промедления, приступить к их лечению. Нежелательно использовать новые препараты – необходимо обратиться к старым, проверенным временем. Возможно обострение болезней коленных суставов.
Афоризм дня: "Секрет успеха – знать то, чего пока еще никто не знает" (Аристотель Онассис).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: для официального оформления брака день неблагоприятен – церемонию может сорвать неприятное событие.
Мистика дня: удачный день для гадания на картах Таро. К тому же у людей могут происходит интуитивные прозрения, которые позволят предсказать событий ближайшего будущего.
Табу дня: опасность может представлять вода – ее нельзя разливать, и даже пить звезды рекомендуют с осторожностью.
Читайте также:
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 27 декабря по 2 января и будут ли среди них вещие
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 27 декабря – 2 января: кому на что обратить внимание
- Любовный гороскоп на январь 2022 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 декабря – 2 января