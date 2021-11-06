Народные приметы, обряды и обычаи 6 ноября

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.
6 ноября верующие и церковь чтят память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников печерских, в Ближних пещерах, и двух дочерей ее, святителя Афанасия, патриарха Царьградского. Также это — Димитровская поминальная суббота.
6 ноября: церковный праздник
Арефа – император и глава христианской общины йеменского города Негран. Погиб вместе с 4299 г. своими согражданами во время гонений омаритского царя-иудея Йосефа Асара Ясара (известный как Зу Нувас, или Дунаан) во время хемяритско-эфиопских войн.
Стал главой местного общества христиан после смерти награнского епископа Павла, не имея духовного сана. Являлся светским правителем города и его окрестностей, причем в этом он наследовал своего отца. Когда началась война с Аксумом, царь потребовал прислать всех ополчение Неграна, вернувшееся с полпути, узнав об истреблении всех христиан, начавшихся по приказу царя, находившихся в Химяре. Царь увидел в этом бунт и осаждал город.
После осады и взятия города Арефа предстал перед царем. Он отказался отречься от своей веры и смело разоблачал иудейского владыку, вселяя мужество в своих земляков. По приказу царя Арефу и остальных негранцев сожгли (по другой версии, обезглавили) в одном из пересохших русел реки (по другой версии, в специально вырытом для этого рва).
6 ноября: народные традиции
В этот день принято посещать церковь и молиться иконе. Чаще всего женщины молятся о любви и семейном благополучии. Считается, что Матерь Божия является покровительницей семьи и способна уберечь от проблем.
6 ноября: что следует делать
В этот день девочки собирались прясть.
6 ноября: что категорически запрещено
- В этот день нужно умерять себя от эмоций.
- Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу.
- Следует не идти на необоснованные риски.
- Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами.
6 ноября: украинские народные приметы
- Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.
- Если воробьи оживились и затрещали во время продолжительной непогоды, то можно ожидать хорошую погоду.
- Красная вечерняя заря предвещает ветер, светло-желтая – дождь.
- Золотистый цвет солнца при восходе и закате, а также светло-розовые краски звезды предвещают непогоду и ветер.
- Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.
- Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
Читайте также:
- Таропрогноз на ноябрь 2021: что карты нам предвещают
- Таропрогноз на 1-7 ноября: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предсказывают
- Мистический прогноз на 1-7 ноября: что руны нам предсказывают
- День ангела 6 ноября: кого поздравлять с именинами этого дня