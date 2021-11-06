Народные приметы, обряды и обычаи 6 ноября

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.

6 ноября верующие и церковь чтят память иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников печерских, в Ближних пещерах, и двух дочерей ее, святителя Афанасия, патриарха Царьградского. Также это — Димитровская поминальная суббота.

6 ноября: церковный праздник

Арефа – император и глава христианской общины йеменского города Негран. Погиб вместе с 4299 г. своими согражданами во время гонений омаритского царя-иудея Йосефа Асара Ясара (известный как Зу Нувас, или Дунаан) во время хемяритско-эфиопских войн.

Стал главой местного общества христиан после смерти награнского епископа Павла, не имея духовного сана. Являлся светским правителем города и его окрестностей, причем в этом он наследовал своего отца. Когда началась война с Аксумом, царь потребовал прислать всех ополчение Неграна, вернувшееся с полпути, узнав об истреблении всех христиан, начавшихся по приказу царя, находившихся в Химяре. Царь увидел в этом бунт и осаждал город.

После осады и взятия города Арефа предстал перед царем. Он отказался отречься от своей веры и смело разоблачал иудейского владыку, вселяя мужество в своих земляков. По приказу царя Арефу и остальных негранцев сожгли (по другой версии, обезглавили) в одном из пересохших русел реки (по другой версии, в специально вырытом для этого рва).

6 ноября: народные традиции

В этот день принято посещать церковь и молиться иконе. Чаще всего женщины молятся о любви и семейном благополучии. Считается, что Матерь Божия является покровительницей семьи и способна уберечь от проблем.

6 ноября: что следует делать

В этот день девочки собирались прясть.

6 ноября: что категорически запрещено

В этот день нужно умерять себя от эмоций.

Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу.

Следует не идти на необоснованные риски.

Постарайтесь быть осторожнее с зеркалами.

6 ноября: украинские народные приметы

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.

Если воробьи оживились и затрещали во время продолжительной непогоды, то можно ожидать хорошую погоду.

Красная вечерняя заря предвещает ветер, светло-желтая – дождь.

Золотистый цвет солнца при восходе и закате, а также светло-розовые краски звезды предвещают непогоду и ветер.

Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.

Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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