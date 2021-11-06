6 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее лишить скорби и болезней.

Какой сегодня день

В субботу, 6 ноября, в мире отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека, Всемирный день мужчин и День саксофона.

В Украине в этот день празднуют День Освобождения Киева, в Узбекистане – День работника культуры, в Республике Конго – День посадки деревьев, в Швеции – День памяти короля Густава Адольфа и День государственного флага, в Марокко – День зеленого марша, в Финляндии – День Финско-шведского наследия или День шведской культуры и День флага, в Доминиканской Республике, Таджикистане и Татарстане – День Конституции.

Памятные даты 6 ноября

1860 – Авраам Линкольн избран 16-м президентом Соединенных Штатов Америки.

1932 – на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получила партия национал-социалистов.

1951 — начал работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике, 26. Начало истории Украинского телевидения.

1960 — в Киеве запущена первая очередь метрополитена — 5-километровый участок Святошино-Броварской линии соединил станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр".

1984 — на президентских выборах в США убедительную победу вторично одержал республиканец Рональд Рейган.

Рональд Рейган

Церковный праздник сегодня 6 ноября

6 ноября православная церковь отмечает праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость". На ней изображена Дева Мария в окружении людей, возмущающихся недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже был настолько стар, что его пришлось укреплять ветвями кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, призывая к Богородице об освобождении от болезни, Евфимия услышала голос, который велел ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С тех пор, по преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

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Что нельзя делать в этот день

Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении.

Также лучше не идти на необоснованные опасности.

Приметы на 6 ноября

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали. Происходило все это при свете лучины, потому и сам день нередко называли Светком. "Русский светец – отрада девушек", — говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее лишить скорби и болезней.

Ненароком зеркало разбили 6 ноября – жди несчастья.

6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают двойной силой.

Треска трещит – к морозу.

Треска метает искры и не загорается – к оттепели.

pixabay.com

Именины 6 ноября

День ангела (именины) сегодня, 6 ноября, отмечают: Алексей, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр.

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