Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро давно подсказывают людям, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 ноября 2021 года рассказывает, что Весам следует овладеть собой, а Ракам – погрузиться в чувства.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Король пентаклей"
Нужно правильно использовать финансы. В отношениях стремитесь к стабильности. А на работе – успех не за горами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж пентаклей"
Работайте над своими желаниями. В отношениях выбирайте стабильного партнера. На работе продвигайтесь к успеху.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка мечей"
Вам желают сделать больно. В отношениях нужно найти тихую гавань. А на работе научиться обороняться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в чувство. В отношениях действуйте активно. На работе ищите единомышленников и партнеров, близких вам по духу.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. В любви действуйте взвешенно. В рабочих делах ожидайте новых вызовов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Впереди вас ждут испытания. В отношениях не стойте на месте. На работе проявите силу и профессионализм.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет. Все меняется. В отношениях овладейте себя. На работе подготовьте запасный вариант.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король кубков"
Поймите, что вы желаете от отношений. В любви не вспоминайте прошлые отношения. На работе прислушивайтесь к советам мудрых мужчин.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка кубков"
Не забывайте о маленьких радостях жизни. В отношениях следует отправиться на свидание, а на работе время для корпоратива.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дело улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе стабильно двигайтесь к успеху.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Время для счастья близко. В отношениях окунитесь в чувства. А на работе добавьте драйву.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Влюбленные"
Вам нужно партнерство. В любви идите друг к другу. А в движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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