День ангела 6 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 6 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители семи имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 6 ноября празднуют: Алексей, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Пётр.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Ираклий

Ираклий – это православная форма древнегреческого имени Геракл. В переводе означает "слава Геры", богини любви. Ираклий может многое добиться в карьере благодаря своей энергичности. Он способен сдвинуть горы, чтобы добиться своей цели. Но что касается семейной жизни, то сила и напористость Ираклия могут ему повредить. Из-за своего упрямства, неуступчивости он часто конфликтует с любимой, о чем позже сожалеет, к тому же он не любит извиняться, поэтому не все могут с ним ужиться.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Женские именины

Виктория

Виктория – это имя латинского происхождения и в переводе означает "победительница". Виктория имеет аналитический разум и при принятии решений более склонна полагаться на логику, чем на интуицию. Она не любит пустых пребываний в мечтах и не будет ждать принца на белом коне. Это можно отнести ко всем областям жизни Виктории. Часто она выглядит нервной, хотя правильнее это состояние у нее назвать сосредоточенностью.

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