Похолодание, дожди и туманы: украинцев предупредили об изменении погоды

Дождь в выходные будет в северных и центральных областях.
Погода в Украине с 6 ноября начнет ухудшаться. Синоптики прогнозируют похолодание, дожди, туманы, а в Карпатах даже снег.
Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в комментарии "Обозревателю".
По ее данным, в выходные 6-7 ноября начнется похолодание и температура воздуха будет плавно снижаться. Так, в субботу и воскресенье по всей территории Украины температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +10 °С до +12 °С. Ночью прогнозируют от +4 °С до +6 °С.
В то же время уже в эту субботу в северных и центральных областях возможны дожди. В ближайшие дни чаще будут наблюдаться ночные и утренние туманы. Возможна плохая видимость до 200-500 метров. Снег возможен только в Карпатах.
"С 8 ноября мы ожидаем значительно более прохладную погоду. Ожидается дальнейшее снижение температуры, даже до +6… +8 градусов днем. На равнинной территории Украины снова будет дождь. В ночные часы появляются небольшие морозы. С понедельника-вторника ночью будет близко 0 градусов, местами -1...-2 градуса", — сказала синоптик.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.
Читайте также:
- Что происходит с вашим телом, когда вы занимаетесь сексом
- Три знака зодиака, которым сегодня необходим контроль над нервами
- Психологи назвали цвета, которые делают вас менее сексуальными: каких красок следует избегать
- Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову в сторону, когда слушают