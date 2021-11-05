Похолодание, дожди и туманы: украинцев предупредили об изменении погоды

Дождь в выходные будет в северных и центральных областях.

Погода в Украине с 6 ноября начнет ухудшаться. Синоптики прогнозируют похолодание, дожди, туманы, а в Карпатах даже снег.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в комментарии "Обозревателю".

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По ее данным, в выходные 6-7 ноября начнется похолодание и температура воздуха будет плавно снижаться. Так, в субботу и воскресенье по всей территории Украины температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +10 °С до +12 °С. Ночью прогнозируют от +4 °С до +6 °С.

В то же время уже в эту субботу в северных и центральных областях возможны дожди. В ближайшие дни чаще будут наблюдаться ночные и утренние туманы. Возможна плохая видимость до 200-500 метров. Снег возможен только в Карпатах.

"С 8 ноября мы ожидаем значительно более прохладную погоду. Ожидается дальнейшее снижение температуры, даже до +6… +8 градусов днем. На равнинной территории Украины снова будет дождь. В ночные часы появляются небольшие морозы. С понедельника-вторника ночью будет близко 0 градусов, местами -1...-2 градуса", — сказала синоптик.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.

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Погода в Украине: на большинстве территорий синоптики прогнозируют туманы

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