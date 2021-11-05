В жакете Chanel и кроссовках: Кристен Стюарт на съемках шоу в Нью-Йорке

Кристен Стюарт стала чаще появляться на разных шоу.
На днях 31-летняя актриса приезжала на съемки The Tonight Show Джимми Фэллона, где появилась в черном топе-бюстье из кружева, коротком твидовом жакете и широких клетчатых брюках с высокой талией – вещах из новой коллекции Chanel.
Позже Кристен была замечена по пути в съемочный павильйон, где снимают шоу Today. В этот день звезда тоже была одета в Chanel, Стюарт сотрудничает с Модным домом с 2013 года. Аутфит состоял из коротких черных велосипедок и твидового жакета, их Кристен надела в сочетании с кроссовками. Все знают любовь актрисы к удобной обуви.
В этот раз ее волосы были собраны в хвост, на лице был макияж, а на шее любимое украшение в виде цепи. Интерес к персоне Кристен Стюарт сейчас очень велик, ведь актриса недавно объявила, что помолвлена.
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