Что происходит с вашим телом при регулярном сексе

Что происходит с вашим телом при регулярном сексе

Здоровая сексуальная жизнь не только доставляет удовольствие, но и имеет физические и психические преимущества.

Исследование выявило несколько изменений в вашем организме во время секса.

Секс улучшает работу сердца

Секс, как и любая другая физическая активность, стимулирует работу сердца. Исследование, опубликованное в American Journal of Cardiology в январе 2015 года, показало, что у мужчин, занимавшихся сексом более двух раз в неделю, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто готов к близости лишь раз в месяц или того реже.

В случае с женщинами исследование, опубликованное в Journal of Health and Social Behavior показало, что сексуально активные девушки имеют меньший риск проблем с сердцем в будущем. Но в отличие от многих предыдущих исследований в этом ученые выявили повышенный риск сердечных событий у пожилых мужчин с высоким уровнем сексуальной активности.

Дело в том, что, по словам исследователей из Гарвардской медицинской школы, секс редко повышает частоту сердечных сокращений у мужчин выше 130 ударов в минуту, что «равно игре в пинг-понг или танцевальному сету».

Кожа начинает сиять

Утреннее свечение не только в вашей голове. Дерматологи обнаружили, что секс оздаравливает кожу. Мелисса Пилианг, доктор медицины, дерматолог клиники Кливленда, объяснила это так: "Как и другие виды физических упражнений, секс вызывает усиленный приток крови и улучшает ее питание".

Более того, секс снижает гормон стресса кортизола, который может улучшить выработку коллагена, способствующего повышению эластичности кожи и сохранению молодости.

Также читайте 9 популярных косметических продуктов, которые могут навредить вам

Вы лучше спите

Исследователи из Австралии обнаружили, что сон более 60% мужчин и женщин улучшился после оргазма со своим партнером. А обзор исследований Университета Оттавы 2016 показал: интим перед сном уменьшает стресс и помогает женщинам, страдающим бессонницей.

Как пояснил доктор медицинских наук, невролог и специалист по сну Амер Хан, во время секса выделяется ряд химических веществ, которые помогают уснуть.

«Гормоны, такие как дофамин, пролактин и прогестерон, расслабляют после акта», – сказал Кан.

Pexels

Уровень стресса резко снижается

Установлено, что здоровая половая жизнь значительно снижает уровень стресса человека и улучшает наше настроение. Исследование 2019 года, опубликованное в Psychosomatic Medicine, показало, что близость помогает ускорить адаптацию после стресса как у мужчин, так и у женщин.

Это связано с высвобождением таких гормонов, как окситоцин и эндорфины.

Более того, исследование, опубликованное в журнале Biological Psychology, показало, что сексуальная активность подавляет повышение АД во время стресса, особенно у тех партнеров, которые практикуют вагинальный или анальный секс, в отличие от орального или мастурбации.

Иммунная система укрепляется

Исследование, опубликованное в Psychological Reports, показало, что регулярный секс один-два раза в неделю увеличивает выработку иммуноглобина, отвечающего за уровень лейкоцитов и помогающего иммунной системе.

Исследователи обнаружили, что вам даже не нужен партнёр для оргазма, чтобы обеспечить умеренное повышение вашей иммунной системы.

Еще один медицинский эксперимент доказал: после оргазма у мужчин наблюдается увеличение лейкоцитов.

Также читайте Новое исследование показало, насколько важно общение для человека любого возраста

Болевые ощущения уменьшаются

"Оргазм может блокировать боль», — сказал Барри Р. Комиссарук, доктор философии, выдающийся профессор услуг из Университета Рутгерса. Он объяснил, что секс высвобождает эндорфины, помогающие повысить болевой порог.

«Мы обнаружили, что вагинальная стимуляция может блокировать хронические боли в спине и ногах, и многие женщины сказали нам, что самостимуляция половых органов уменьшает менструальные спазмы, боль при артрите, а в некоторых случаях даже головную боль», — сказал Барри Р. Комиссарук.

Интим может помочь вам чувствовать себя лучше. Природные обезболивающие средства организма, которые называются эндорфинами, высвобождаются при сексе. А близость, которую вы испытываете во время занятия любовью, позвояет вам чувствовать себя сильнее и лучше переносить хроническую боль.

Credits

Риск рака предстательной железы снижается

Установлено, что регулярная половая жизнь помогает снизить риск рака простаты у мужчин. Опираясь на исследование специалистов здравоохранения, отследившее поведение и здоровье более 29 тыс. мужчин, отчет 2016 года в журнале European Urology выявил убедительную корреляцию между частой эякуляцией и меньшим риском рака предстательной железы. Согласно результатам исследования, у мужчин, которые эякулировали более 21 раза в месяц, вероятность развития рака предстательной железы была примерно на 20% меньше, чем у тех, кто эякулировал четыре-семь раз за тот же период.

Эякуляция и безопасная сексуальная активность во взрослом возрасте могут быть полезной стратегией для снижения риска рака предстательной железы.

Это произошло после исследования 2 300 мужчин, проведенного австралийскими исследователями в 2003 году, которое обнаружило, что у тех, кто эякулировал пять-семь раз в неделю, на 36% снижался риск заболеть раком предстательной железы, чем у тех, кто эякулировал менее двух раз в неделю.

В статье использованы следующие материалы:

Читайте также: Диетологи назвали самые плохие привычки на завтрак для вашего иммунитета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку