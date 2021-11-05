Патрульная полиция анонсировала появление новых функций в системе автофиксации нарушений ПДД: что изменится

Это должно произойти в 2022 году.

В Украине собираются расширить список функций системы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что в настоящее время на дорогах страны работает 236 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, а до конца этого года будет 270 камер. Более того, на 2022 год запланирован запуск еще 210 комплексов, а на 2023 год – еще 100.

Кроме того, по словам Билошицкого, планируется в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.

"Внедрение системы автоматической фиксации нарушений ПДД оказывает значительное влияние на снижение уровня аварийности, уменьшение тяжелых последствий ДТП и служит превенцией по недопущению нарушений ПДД.

За год работы системы количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, снизилось почти на 65% (это по сравнению со средним показателем за прошедшие три года (с 123 до 44)", — сказал Билошицкий.

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