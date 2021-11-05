Похолодання, дощі і тумани: українців попередили про зміну погоди

Похолодання, дощі і тумани: українців попередили про зміну погоди

Дощитиме у вихідні у північних та центральних областях.

Погода в Україні від 6 листопада почне погіршуватися. Синоптики прогнозують похолодання, дощі, тумани, а в Карпатах навіть сніг.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала в коментарі "Обозревателю".

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За її даними, у вихідні, 6-7 листопада, розпочнеться похолодання і температура повітря буде плавно знижуватися. Так, у суботу та неділю на всій території України температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +10 °С до +12 °С. Уночі прогнозують від +4 °С до +6 °С.

Водночас вже цієї суботи у північних та центральних областях можливі дощі. Найближчими днями частіше спостерігатимуться нічні та ранкові тумани. Можлива погана видимість до 200-500 метрів. Сніг можливий лише у Карпатах.

"Від 8 листопада ми очікуємо значно прохолоднішу погоду. Очікується подальше зниження температури, навіть до +6… +8 градусів удень. На рівнинній території України знову подекуди буде дощ. У нічні години з'являтимуться невеликі морози. З понеділка-вівторка вночі буде близько 0 градусів, подекуди -1...-2 градуси", - сказала синоптикиня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Українцям також розповіли, чи буде сніг на зимові свята.

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Погода в Україні: на більшості території синоптики прогнозують тумани

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