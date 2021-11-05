День ангела 6 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії семи імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 6 листопада святкують: Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Олексій, Петро.

Чоловічі іменини

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іраклій

Іраклій – це православна форма давньогрецького імені Геракл. У перекладі означає "слава Гери", богині любові. Іраклій може багато чого досягти у кар'єрі завдяки своїй енергійності. Він здатний зрушити гори, щоб досягти своєї мети. Але що стосується сімейного життя, тут сила й напористість Іраклія можуть йому зашкодити. Через свою впертість, непоступливість він часто конфліктує з коханою, про що пізніше жалкує, до того ж він не любить вибачатися, тому не всі можуть з ним ужитися.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Жіночі іменини

Вікторія

Вікторія - це ім'я латинського походження і у перекладі означає "переможниця". Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію. Вона не любить порожніх перебувань в мріях і не буде чекати принца на білому коні. Це можна віднести до всіх галузей життя Вікторії. Часто вона виглядає знервованою, хоча правильніше цей стан у неї назвати зосередженістю.

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