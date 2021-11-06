Народні прикмети, обряди і звичаї 6 листопада

Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди.

6 листопада віряни та церква вшановують пам'ять ікони Божої Матерi "Всiх скорботних Радiсть", мученика Арефи i з ним 4299-ти мучеників, преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворникiв печерських, у Ближнiх печерах, блаженного Єлезвоя, царя Ефiопського, мучениці Синклитикiї та двох дочок її, святителя Афанасiя, патріарха Царгородського. Також це - Димитрівська поминальна субота.

6 листопада: церковне свято

Арефа - імператор і голова християнської громади єменського міста Негран. Загинув разом із 4299 своїми співгромадянами під час гонінь омаритського царя-іудея Йосефа Асара Ясара (відомий як Зу Нувас, або Дунаан) під час хім'яритсько-ефіопських воєн.

Став главою місцевої громади християн після смерті награнського єпископа Павла, не маючи духовного сану. Був світським правителем міста та його околиць, причому в цьому він успадковував свого батька. Коли почалася війна з Аксумом, цар зажадав прислати всіх ополчення Неграна, яке повернулося з півдороги, дізнавшись про винищення всіх християн, що почалися за наказом царя, які були в Хім'ярі. Цар побачив у цьому бунт і обложив місто.

Після облоги та взяття міста Арефа постав перед царем. Він відмовився зректися своєї віри і сміливо викривав іудейського владику, вселяючи мужність у своїх земляків. За наказом царя Арефу та решти негранців спалили (за іншою версією, обезголовили) в одному з пересохлих річищ річки (за іншою версією, у спеціально виритому для цього рову).

6 листопада: народні традиції

У цей день заведено відвідувати церкву та молитися іконі. Найчастіше жінки моляться про кохання та сімейний добробут. Вважається, що Божа Матір є покровителькою сім’ї і здатна вберегти від проблем.

6 листопада: що варто робити

У цей день дівчата збиралися прясти.

6 листопада: що категорично заборонено

В цей день потрібно стримувати себе від емоцій.

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість.

Варто не йти на необґрунтовані ризики.

Постарайтеся бути обережніше з дзеркалами.

6 листопада: українські народні прикмети

Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди.

Якщо горобці пожвавилися й зацвірінчали під час тривалої негоди, то можна чекати на хорошу погоду.

Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.

Золотавий колір сонця при сході й заході, а також світло-рожеві барви зорі віщують негоду і вітер.

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — треба чекати мокрого снігу з вітром.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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