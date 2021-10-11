Нашел сосед: в Полтаве в собственном дворе повесился парень

Нашел сосед: в Полтаве в собственном дворе повесился парень

Что стало причиной самоубийства — неизвестно.

В Полтаве 17-летний парень покончил с собой. О самоубийстве полиции сообщил сосед.

Об этом сообщили в полиции.

В отделение полиции №1 города Полтава поступило сообщение от местного жителя, что во дворе частного дома обнаружен повешенный парень.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливала обстоятельства смерти парня.

По данному факту следователем полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.

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