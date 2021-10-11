Нашел сосед: в Полтаве в собственном дворе повесился парень

Что стало причиной самоубийства — неизвестно.
В Полтаве 17-летний парень покончил с собой. О самоубийстве полиции сообщил сосед.
Об этом сообщили в полиции.
В отделение полиции №1 города Полтава поступило сообщение от местного жителя, что во дворе частного дома обнаружен повешенный парень.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливала обстоятельства смерти парня.
По данному факту следователем полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.