Знайшов сусід: у Полтаві на власному подвір’ї повісився хлопець

Що стало причиною самогубства - наразі невідомо.
У Полтаві 17-річний хлопець наклав на себе руки. Про самогубство поліції повідомив сусід.
Про це повідомили у поліції.
До відділення поліції №1 міста Полтава надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у дворі приватного будинку виявлено повішеним хлопця.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка встановлювала обставини смерті хлопця.
За цим фактом слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області виявили повішеним військовослужбовця.