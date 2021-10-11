Знайшов сусід: у Полтаві на власному подвір’ї повісився хлопець

Знайшов сусід: у Полтаві на власному подвір’ї повісився хлопець

Що стало причиною самогубства - наразі невідомо.

У Полтаві 17-річний хлопець наклав на себе руки. Про самогубство поліції повідомив сусід.

Про це повідомили у поліції.

До відділення поліції №1 міста Полтава надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у дворі приватного будинку виявлено повішеним хлопця.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка встановлювала обставини смерті хлопця.

За цим фактом слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області виявили повішеним військовослужбовця.

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