Знайшли в лісосмузі: під Дніпром школяр повісився після сварки з дівчиною

Правоохоронці встановлюють всі деталі події.
У Дніпропетровській області підліток після сварки з коханою звів рахунки з життям.
Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".
Як стало відомо, подія трапилася в Жовтих Водах. Там 14-річний хлопець після сварки з дівчиною повідомив, що збирається повіситися. Хлопець пішов у невідомому напрямку. Знайшли його згодом в лісосмузі повішеним.
На місці працювали поліцейські і слідчо-оперативна група. Тіло підлітка передали судово-медичним експертам. Правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту.
Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області виявили повішеним військовослужбовця.