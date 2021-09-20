Знайшли в лісосмузі: під Дніпром школяр повісився після сварки з дівчиною

Знайшли в лісосмузі: під Дніпром школяр повісився після сварки з дівчиною

Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

У Дніпропетровській області підліток після сварки з коханою звів рахунки з життям.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася в Жовтих Водах. Там 14-річний хлопець після сварки з дівчиною повідомив, що збирається повіситися. Хлопець пішов у невідомому напрямку. Знайшли його згодом в лісосмузі повішеним.

На місці працювали поліцейські і слідчо-оперативна група. Тіло підлітка передали судово-медичним експертам. Правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту.

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області виявили повішеним військовослужбовця.

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