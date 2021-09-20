Нашли в лесополосе: под Днепром школьник повесился после ссоры с девушкой

Нашли в лесополосе: под Днепром школьник повесился после ссоры с девушкой

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

В Днепропетровской области подросток после ссоры с любимым свел счеты с жизнью.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось в Желтых Водах. Там 14-летний парень после ссоры с девушкой сообщил, что собирается повеситься. Парень ушел в неизвестном направлении. Нашли его впоследствии в лесополосе повешенным.

На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа. Тело подростка передали судебно-медицинским экспертам. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.

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