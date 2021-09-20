Нашли в лесополосе: под Днепром школьник повесился после ссоры с девушкой

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
В Днепропетровской области подросток после ссоры с любимым свел счеты с жизнью.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось в Желтых Водах. Там 14-летний парень после ссоры с девушкой сообщил, что собирается повеситься. Парень ушел в неизвестном направлении. Нашли его впоследствии в лесополосе повешенным.
На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа. Тело подростка передали судебно-медицинским экспертам. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.