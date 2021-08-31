В Подольске повесился 28-летний военнослужащий

По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.

Об этом сообщает "УНИА " со ссылкой на источник в полиции Одесской области.

Отмечается, что 28-летнего мужчину нашли повешенным по месту жительства. По предварительным данным, контрактник, который служил в военной части А2980 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь", совершил самоубийство.

"Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. Предсмертной записки не было", — отметили в полиции.

Проводится расследование.

Как пишут некоторые местные телеграм-каналы, мужчина повесился на телевизионном кабеле.

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