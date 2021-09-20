В Кабуле женщины снова вышли на протест

В Кабуле женщины снова вышли на протест

Митинг длился всего 10 минут.

В Кабуле новый женский протест. Акцию устроили после объявления "талибами" очередного ограничения — женщинам запретили выходить на работу.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 сентября.

Работать могут теперь только те, кого не могут заменить мужчины. Несколько отчаянных активисток решились выйти в центр афганской столицы с призывами в защиту своих прав. Митинг длился всего 10 минут - почти сразу к протестующим подошел один из представителей исламистского движения. После горячих споров им пришлось разойтись.

За последние несколько недель "талибы" успели выдать ряд ограничений для женщин. Теперь им запрещено учиться вместе с мужчинами, заниматься спортом на улице, а к одежде применяется строгий дресс-код. Министерство же, которое ранее занималось правами женщин, заменило ведомство "Из распространения морали и предотвращения грехам", которое будет следить за соблюдением строгих религиозных правил.

Напомним, боевики исламистской группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.

Новости мира: в Кабуле женщины снова вышли на протест

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