У Кабулі жінки знову вийшли на протест

У Кабулі жінки знову вийшли на протест

Мітинг тривав усього 10 хвилин.

У Кабулі новий жіночий протест. Акцію влаштували після оголошення "талібами" чергового обмеження - жінкам заборонили виходити на роботу.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.

Працювати можуть тепер лише ті, кого не можуть замінити чоловіки. Кількадесят відчайдушних активісток наважилися вийти у центр афганської столиці із закликами на захист власних прав. Мітинг тривав усього 10 хвилин - майже одразу до протестувальниць підійшов один з представників ісламістського руху. Після палкої суперечки їм довелося розійтися.

За останні кілька тижнів "таліби" устигли видати низку обмежень для жінок. Тепер їм заборонено вчитися поруч із чоловіками, займатися спортом на вулиці, а до одягу застосовується суворий дрес-код. Міністерство ж, яке раніше опікувалося правами жінок, замінили на відомство "З поширення моралі та запобігання гріхам", яке стежитиме за дотримання суворих релігійних правил.

Нагадаємо, бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану. Україна евакуювала з Афганістану понад 700 осіб, серед яких українці та іноземні громадяни.

Новини світу: у Кабулі жінки знову вийшли на протест

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