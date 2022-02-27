Португалия предоставит военную помощь Украине

Португалия пришлет военное оборудование.

Власть Португалии предоставит военную помощь Украине из-за вторжения России.

Об этом сообщило министерство обороны Португалии в Twitter.

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"По просьбе украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение — жилеты, шлемы, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы разного калибра, комплектные портативные радиостанции, аналоговые ретрансляторы и автоматы G3", — говорится в сообщении.

Напомним, Нидерланды поставят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, поскольку Германия наконец-то разрешила странам-партнерам поставлять оружие в Украину.

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