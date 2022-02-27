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Португалія надасть військову допомогу Україні

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Португалія надішле військове обладнання.

Влада Португалії надасть військову допомогу Україні через вторгнення Росії.

Про це повідомило міністерство оборони Португалії у Twitter.

"На прохання української влади Португалія надасть військове спорядження – жилети, шоломи, окуляри нічного бачення, гранати та боєприпаси різного калібру, комплектні портативні радіостанції, аналогові ретранслятори та автомати G3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нідерланди поставлять Україні 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger, оскільки Німеччина нарешті дозволила країнам-партнерам постачати зброю до України.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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