Португалія надасть військову допомогу Україні

Португалія надішле військове обладнання.

Влада Португалії надасть військову допомогу Україні через вторгнення Росії.

Про це повідомило міністерство оборони Португалії у Twitter.

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"На прохання української влади Португалія надасть військове спорядження – жилети, шоломи, окуляри нічного бачення, гранати та боєприпаси різного калібру, комплектні портативні радіостанції, аналогові ретранслятори та автомати G3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нідерланди поставлять Україні 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger, оскільки Німеччина нарешті дозволила країнам-партнерам постачати зброю до України.

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