РФ ударила по Харькову: есть потерпевшие

Во вторник, 19 ноября, армия РФ ударила по Харькову. "Прилет" произошел в Киевском районе города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове прилет по Киевскому району города", – сообщил мэр.

По состоянию на 13:45 известно о девяти пострадавших в результате вражеского удара по Харькову.

Как сообщалось, ночью 19 ноября Россияне девять часов атаковали Черкасскую область дронами. Сработали силы ПВО, но также падение БпЛА.

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