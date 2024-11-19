РФ ударила по Харькову: есть потерпевшие

Детали "прилета" неизвестны.
Во вторник, 19 ноября, армия РФ ударила по Харькову. "Прилет" произошел в Киевском районе города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове прилет по Киевскому району города", – сообщил мэр.
По состоянию на 13:45 известно о девяти пострадавших в результате вражеского удара по Харькову.
Как сообщалось, ночью 19 ноября Россияне девять часов атаковали Черкасскую область дронами. Сработали силы ПВО, но также падение БпЛА.
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