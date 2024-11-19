Зеленский прокомментировал, есть ли риск недофинансирования Сил обороны

Рисков для Сил обороны и безопасности Украине из-за финансирования нет.

Украина сможет гарантировать на эти и последующие годы полное финансовое обеспечение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

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"Нашим внутренним ресурсом мы обеспечиваем наши Силы обороны и безопасности Украины, поэтому уплаченные налоги – это зарплаты воинов. И хотя сейчас, во время войны, мы по объективным причинам не обеспечиваем себя самым необходимым финансированием на 100%, все же мы смогли гарантировать на этот и на следующий год полное финансовое обеспечение. государства.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что заработала система электронного перевода в армии, которой уже воспользовались более 500 военных.

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