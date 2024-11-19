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РФ вдарила по Харкову: є потерпілі

РФ вдарила по Харкову: є потерпілі

Наслідки ракетного удару по Харкову. / Фото: Associated Press

Деталі "прильоту" невідомі.

У вівторок, 19 листопада, армія РФ вдарила Харкові. "Приліт" стався у Київському району міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові приліт по Київському району міста", - повідомив мер.

Станом на 13:45 відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову.

Як повідомлялося, вночі 19 листопада Росіяни дев'ять годин атакували Черкаську область дронами. Спрацювали сили ППО, але також є падіння БпЛА.

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