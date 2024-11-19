Росіяни дев'ять годин атакували Черкаську область дронами: які наслідки

Вночі проти 19 листопада російська армія атакувала безпілотниками "Шахед" Черкаську область. Спрацювали сили ППО, але також є падіння БпЛА.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Від ночі на Черкащині була затяжна тривога. Майже дев'ять годин поспіль ми мали загрози з повітря. В області працювали сили ППО. За попередніми даними, наші оборонці знищили 13 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Втім, наголосив Табурець, в області сталися кілька падінь російських БпЛА. Внаслідок цього у Черкаському районі було пошкоджено лінію електропередавання. Енергетикам вже вдалося відновити подання електроенергії. Також пошкоджено вікна й дахи приватних будинків, сталась пожежа в нежитловій будівлі.

За словами керівника ОВА, минулось без потерпілих.

Як повідомлялося, зранку 19 листопада у Черкасах лунали вибухи. Військові попереджали про загрозу дронів.

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