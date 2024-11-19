Три знаки, яким сьогодні потрібно навести лад у навколишньому просторі

Один із найнебезпечніших місячних днів, коли сили зла панують над людьми нероздільно. Найкращий спосіб нейтралізувати їх – навести лад у навколишньому просторі, до того ж, як на мікро-, так і на макрорівні – тобто, і у власному домі, і, якщо це можливо, на всій планеті – до речі, зробити це набагато простіше, ніж може здатися.

Сьогодні, 19 листопада, протистояти злу важливо представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них для цього доведеться навести лад у навколишньому просторі.

Діва

Діви насилу розлучаються з речами – навіть білі блузки, що залишилися від бабусі, пожовклі від часу, і потемнілі прикраси вони дбайливо зберігають у шафі з думкою: а раптом знадобиться? Сьогодні їхній особистий простір і навколишній світ стануть чистішими, якщо вони позбудуться мотлоху.

Стрілець

Стрільці – і вони самі добре це знають – не найчистіший знак зодіаку, але іноді вони не можуть пройти навіть повз викинутий папірець, що валяється на вулиці. Можливо, комусь це здасться дрібницею, але піднявши і кинувши його в урну, вони ушляхетнять простір.

Водолій

Водоліям зірки наполегливо рекомендують зробити генеральне прибирання в будинку чи квартирі. Найголовніше – вимести пил із найдальших кутів, оскільки саме він гальмує рух цілющої – зокрема й фінансової – енергії у житлі та житті представників знака.

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