Россияне девять часов атаковали Черкасскую область дронами: какие последствия

В ночь на 19 ноября российская армия атаковала беспилотниками "Шахед" Черкасскую область. Сработали силы ПВО, но также падение БпЛА.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"С ночи в Черкасской области была затяжная тревога. Почти девять часов подряд мы имели угрозы с воздуха. В области работали силы ПВО. По предварительным данным, наши защитники уничтожили 13 "Шахедов", — говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркнул Табурец, в области произошло несколько падений российских БПЛА. В результате в Черкасском районе была повреждена линия электропередачи. Энергетикам уже удалось восстановить представление электроэнергии. Также повреждены окна и крыши частных домов, произошел пожар в нежилом здании.

По словам руководителя ОВА, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, утром 19 ноября в Черкассах раздавались взрывы. Военные предупреждали об угрозе дронов.

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