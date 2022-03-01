Россия обстреляла из "Градов" Чернигов

О пострадавших не сообщается.

Во вторник, 1 марта, российская армия из "Градов" обстреляла Чернигов.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны в Чернигове.

В настоящее время там работают спасатели. "Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", — подчеркнул руководитель области.