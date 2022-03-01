Росія обстріляла з "Градів" Чернігів

Про потерпілих не повідомляється.

У вівторок, 1 березня, російська армія з "Градів" обстріляла Чернігів.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани у Чернігові.

Наразі там працюють рятувальники. "Прохання до всіх: не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди",- наголосив керівник області.