Удар врага по Харькову: что известно

Враг снова атакует Харьков.
В результате второго удара по Харькову "Шахедом" один пострадавший.
Об этом заявил глава города Игорь Терехов.
В частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди. Подходящие службы работают на месте.
Позже стало известно, что люди из горящего дома спасены.
"На данную минуту – двое пострадавших", — говорится в сообщении.
Перед этим в Харькове звучали сирены и объявлялась воздушная тревога.
Напомним, российские захватчики пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.
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