Удар врага по Харькову: что известно

В результате второго удара по Харькову "Шахедом" один пострадавший.

Об этом заявил глава города Игорь Терехов.

В частном доме, где произошел пожар в результате «прилета», еще находятся люди. Подходящие службы работают на месте.

Позже стало известно, что люди из горящего дома спасены.

"На данную минуту – двое пострадавших", — говорится в сообщении.

Перед этим в Харькове звучали сирены и объявлялась воздушная тревога.

Напомним, российские захватчики пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.

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