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Удар ворога по Харкову: що відомо

Удар ворога по Харкову: що відомо

Ілюстрація. Наслідки влучання дрона у будинок у Харкові / Фото: ДСНС України у Telegram

Ворог знову атакує Харків.

Внаслідок другого удару по Харкову "Шахедом" є один постраждалий.

Про це заявив очільник міста Ігор Терехов. 

У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок «прильоту», ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці.

Пізніше стало відомо, що люди з палаючого будинку врятовані.

"На дану хвилину - двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні. 

Перед цим у Харкові лунали сирени та оголошуваласа повітряна тривога.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якомога ближче до Харкова. В небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

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