Удар ворога по Харкову: що відомо

Ворог знову атакує Харків.
Внаслідок другого удару по Харкову "Шахедом" є один постраждалий.
Про це заявив очільник міста Ігор Терехов.
У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок «прильоту», ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці.
Пізніше стало відомо, що люди з палаючого будинку врятовані.
"На дану хвилину - двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у Харкові лунали сирени та оголошуваласа повітряна тривога.
Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якомога ближче до Харкова. В небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.
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