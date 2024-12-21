Удар ворога по Харкову: що відомо

Внаслідок другого удару по Харкову "Шахедом" є один постраждалий.

Про це заявив очільник міста Ігор Терехов.

У приватному будинку, де сталася пожежа внаслідок «прильоту», ще знаходяться люди. Відповідні служби працюють на місці.

Пізніше стало відомо, що люди з палаючого будинку врятовані.

"На дану хвилину - двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у Харкові лунали сирени та оголошуваласа повітряна тривога.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якомога ближче до Харкова. В небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

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