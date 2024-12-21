День ангела 21 грудня: кого та як вітати з іменинами

21 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 грудня

21 грудня 2024 року привітайте з іменинами Леонтія, Микиту, Михайла, Петра, Сергія, Уляну.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає "левиний". В дитинстві відповідальний і наполегливий. В дорослому віці стає сором'язливим, скутим, інколи самотнім.

Микита — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець". В дитинстві схильний до самопізнання. В дорослому віці стає радісним, активним, любить галасливі компанії.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві слухняний і чемний. В дорослому віці стає серйозним, врівноваженим, організованим.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві сильний і мужній. В дорослому віці стає свідомим, прямолінійним і запальним.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний". В дитинстві м'який і доброзичливий. В дорослому віці стає успішним, але не любить комунікацій з іншими.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як "щастя". В дитинстві спокійна і справедлива. В дорослому віці стає товариською, веселою, добре розбирається в людях.

День ангела 21 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від труднощів і підтримуючи в хвилини сумнівів. Бажаю здоров'я, радості та добробуту. Хай цей день принесе тобі мир і гармонію в душі!

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Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом і дарує сили для досягнення найвищих цілей. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене удачі, радості та безмежної любові!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день приносив нові можливості, а твій ангел оберігав від усіх негараздів. Нехай цей день буде наповнений світлом і добротою, а твоє серце розцвітає від щастя!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твоєму життю завжди супроводжував удачний вітер, а твій ангел дарував мир і добробут. Нехай кожен твій день буде святом, сповненим радості, здоров'я та безмежної любові!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди підтримував тебе в життєвих справах і дарував сили для досягнення всіх мрій. Нехай цей день принесе тобі лише позитивні емоції, а весь рік буде щасливим і наповненим гармонією!

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