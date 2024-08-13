Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС: куда пойдут деньги

Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС, которые должны быть направлены на социальные и гуманитарные программы.

В Украину поступило 4,2 млрд. евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Эта финансовая помощь является частью всеобщей поддержки, которую ЕС оказывает Украине в условиях российской агрессии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, полученные средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные направления. При этом премьер-министр подчеркнул, что военные расходы Украины продолжают финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

"С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки", — написал Шмыгаль, отметив важность этой помощи для стабильности украинского бюджета.

Глава правительства также отметил, что Украина продолжает внедрять реформы, которые являются ключевыми для устойчивости, развития и будущего страны. Эти усилия получают поддержку европейских партнеров.

До конца текущего года Украина ожидает получить еще один транш помощи Европейского Союза.

"Благодарим ЕС за солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость", — подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее Европейский суд объявил о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

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