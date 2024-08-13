Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС: куди підуть гроші

Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС, які мають спрямувати на соціальні та гуманітарні програми.

До України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility. Ця фінансова допомога є частиною загальної підтримки, яку ЄС надає Україні в умовах російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, отримані кошти будуть спрямовані на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні напрямки. При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що військові видатки Україна продовжує фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів.

"Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки", - зазначив Шмигаль, наголосивши на важливості цієї допомоги для стабільності українського бюджету.

Глава уряду також відзначив, що Україна продовжує впроваджувати реформи, які є ключовими для стійкості, розвитку та майбутнього країни. Ці зусилля отримують підтримку європейських партнерів.

До кінця поточного року Україна очікує отримати ще один транш допомоги від Європейського Союзу.

"Дякуємо ЄС за солідарність з Україною в нашій боротьбі за свободу та незалежність", - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Європейський суд оголосив про передання Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

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