Когда лучше поливать цветы

"Золотое время" — самый оптимальный период для полива растений, чтобы обеспечить их комфортный рост и цветение в вашем саду.

Уход за растениями – это не только а частоте полива, но и о времени, когда вы его осуществляете. Поэтому Express поделились со своими читателями полезной и интересной информацией, когда же именно будет то комфортное для растений время полива, ведь иногда экстремальная жара заставляет их бороться за выживание.

Большое количество растений чувствуют себя комфортно в температуре до 20°C, но когда она повышается, они начинают страдать. Поливая растения в правильное время суток, вы можете помочь им пережить жару и обеспечить их цветение.

Летом растения не любят надмерно полива, это связано с высокими температурами и ускоренным испарением воды в середине дня, что может снизить эффективность полива и способствовать стрессу растений. Вода быстро улетучивается, высушивая почву и лишая растение кислорода.

"Золотой час" полива

Идеальным временем полива ваших растений будет утро или вечер, когда солнце только зашло. Вечерний полив - лучшее время, поскольку он позволяет растениям поглощать больше воды и уменьшает уровень испарения, что обеспечивает более эффективное использование влаги.

Однако садоводам следует помнить, что во влажную погоду мокрая почва будет привлекать большое количество слизней. Поэтому важно направлять воду непосредственно на грунт, чтобы избежать чрезмерной влаги на поверхности, которая может способствовать распространению этих недругов вашего сада.

Если растения нуждаются в обильном поливе или погода особенно жаркая, просто поливайте их еще и ранним утром.

Сколько необходимо воды

В жаркую погоду может казаться целесообразным поддерживать влажную почву через поверхностный полив. Однако важно учесть, что у такого метода будут свои недостатки. Поверхностный полив не всегда достигает более глубоких слоев почвы, что может привести к тому, что корни растения не смогут развиваться вглубь.

Корни растений могут оставаться поверхностными, ища воду на близком расстоянии, а это сделает растение более уязвимым к стрессу от "засухи" и температурных изменений. Поэтому поверхностный полив может быть полезен для временного увлажнения, для обеспечения здорового развития растений в жаркую погоду, однако лучше ориентироваться на глубокий полив, позволяющий воде достигать корней.

Такой подход стимулирует корни растений глубже развиваться, чтобы найти остатки воды, даже когда поверхность почвы кажется сухой. Это помогает создать более устойчивую корневую систему, которая лучше выдерживает жаркие условия и обеспечивает растениям длительное увлажнение.

Общее правило для полива цветов и овощей состоит в том, что им нужно примерно 2,5 см воды в неделю. В жаркие летние месяцы этот объем воды можно удвоить, чтобы обеспечить растениям достаточное увлажнение в условиях высоких температур и увеличенного испарения.

Не заливайте растения

Растениям может быть тяжело, когда почва становится слишком сухой, но они также не переносят чрезмерного увлажнения. Когда корни растений постоянно находятся в воде, это может привести к недостаточному поступлению кислорода, что вызывает стресс и может привести к гниению корней. Оптимальное увлажнение почвы обеспечивает растениям необходимую влагу без застоя воды.

В жаркую и ветреную погоду поверхность почвы может казаться сухой, но снизу она все еще будет влажной. Поэтому очень важно проверять почву перед поливом, чтобы убедиться, что вы не заливаете растения.

Для того чтобы проверить влажность почвы, используйте деревянную палочку. Засуньте ее на несколько сантиментов в почву, затем вытяните и посмотрите, если комочки земли остались на ней, все ОК, но если на ней ничего нет, земля сухая и нужно ее поливать.

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