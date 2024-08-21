Украина вернула из оккупации еще 12 детей

Еще 12 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.
С оккупированной территории удалось вернуть еще 12 детей.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
"Их вместе с семьями эвакуировали в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским плана Bring Kids Back UA, говорится на сайте благотворительной организации Save Ukraine", – говорится в сообщении.
В частности, 6 семей вернулись из оккупированной части Херсонской области. Среди них – двое мальчиков и четыре девушки в возрасте от 3 до 12 лет.
Сейчас дети со своими семьями находятся в безопасности. С эвакуированными работают врачи и психологи.
Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией рассказали шокирующие подробности о российском плену.
Также стало известно, сколько приемных детей оказались на оккупированных территориях или депортированы в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.
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Детей из Херсона похитил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов! У ТСН есть доказательства для Гааги!
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